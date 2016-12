FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2016 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM28.12.2016 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.12.2016AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.12.2016.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEO5M XFRA AU000000ICU0 ISENTRIC LTDBMSA XFRA LU1075065190 BRAAS MONIER BD.GR.EO-,01UKAA XFRA US9037272047 UKRNAFTA ADR /6 UH-,25NR7 XFRA JP3762800005 NOMURA RESEARCH IN.AEX XFRA CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,15YP1B XFRA US74154B2034 PRIMA BIOMED ADRS II/30BMSB XFRA LU1498426326 BRAAS MONIER BD.GR.TEND.S