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iSentric - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 28.12.2016 - 1
27.12.16 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2016 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM
28.12.2016 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.12.2016
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.12.2016.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
O5M XFRA AU000000ICU0 ISENTRIC LTD
BMSA XFRA LU1075065190 BRAAS MONIER BD.GR.EO-,01
UKAA XFRA US9037272047 UKRNAFTA ADR /6 UH-,25
NR7 XFRA JP3762800005 NOMURA RESEARCH IN.
AEX XFRA CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,15
YP1B XFRA US74154B2034 PRIMA BIOMED ADRS II/30
BMSB XFRA LU1498426326 BRAAS MONIER BD.GR.TEND.S
28.12.2016 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.12.2016
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.12.2016.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
O5M XFRA AU000000ICU0 ISENTRIC LTD
BMSA XFRA LU1075065190 BRAAS MONIER BD.GR.EO-,01
UKAA XFRA US9037272047 UKRNAFTA ADR /6 UH-,25
NR7 XFRA JP3762800005 NOMURA RESEARCH IN.
AEX XFRA CH0044328745 CHUBB LTD. SF 24,15
YP1B XFRA US74154B2034 PRIMA BIOMED ADRS II/30
BMSB XFRA LU1498426326 BRAAS MONIER BD.GR.TEND.S
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,047 €
|0,044 €
|0,003 €
|+6,82%
|23.12./08:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000ICU0
|A12CCF
|0,12 €
|0,040 €
Werte im Artikel
0,047
+6,82%
0,74
+0,72%
28,20
+0,30%
31,92
0,00%
27,50
0,00%
133,11
-0,15%
15,62
-6,14%
= Realtime
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