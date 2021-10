Das Instrument PG81 US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 27.10.2021 und ex Kapitalmassnahme am 28.10.2021 The instrument PG81 US72651A2078 PLAINS GP HLDGF LP UTS A EQUITY is traded cum capital adjustment on 27.10.2021 and ex capital adjustment on 28.10.2021