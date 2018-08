FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.08.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM28.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.08.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.08.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEFET XFRA KYG3307Z1090 FAR EAST CONS. INTL HD-10QF8 XFRA ID1000102304 MANDALA MULTIFIN. RP100E36 XFRA CY0101162119 SEABIRD EXPLO. DL 0,01GD8A XFRA US38911N2062 GRAVITY CO.LTD ADR/2SW5008AF XFRA US02504D1081 AMER.CAP.SEN.FLOAT.DL-,01