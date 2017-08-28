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CXENSE ASA - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 28.08.2017 - 2




28.08.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.08.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
CXH XFRA NO0010671068 CXENSE ASA NK 5
WOSB XFRA NL0000395903 WOLTERS KLUWER NAM. EO-12
E5C XFRA CH0019624805 MYRIAD GROUP AG SF-,10
XFRA AU000000BUA9 BURRABULLA CORP.LTD
Y06 XFRA ES0105058004 SAETA YIELD S.A. EO 1


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
3,953 € 4,758 € -0,805 € -16,92% 25.08./20:01
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
NO0010671068 A116CD 18,22 € 3,95 €
Werte im Artikel
0,67 plus
+5,21%
10,18 plus
0,00%
0,0010 plus
0,00%
36,78 minus
-0,51%
3,95 minus
-16,92%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 4,043 € +1,81%  25.08.17
Berlin 3,953 € -16,92%  25.08.17
  = Realtime
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