FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMECXH XFRA NO0010671068 CXENSE ASA NK 5WOSB XFRA NL0000395903 WOLTERS KLUWER NAM. EO-12E5C XFRA CH0019624805 MYRIAD GROUP AG SF-,10XFRA AU000000BUA9 BURRABULLA CORP.LTDY06 XFRA ES0105058004 SAETA YIELD S.A. EO 1