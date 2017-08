FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.08.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM28.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.08.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEWOSB XFRA NL0000395903 WOLTERS KLUWER NAM. EO-12Y06 XFRA ES0105058004 SAETA YIELD S.A. EO 1