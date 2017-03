FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME45CM XFRA CA56087W1077 MAKENA RESOURCES INC.BNT1 XFRA DE000A0V9L94 EYEMAXX R.EST.AGESJ XFRA BMG303971060 ENDURANCE SPEC.HLDGS DL 11S8 XFRA US86881L1061 SURGIACAL CARE AFF.DL-,01