FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM28.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.03.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEGJ3 XFRA US3626073015 GAFISA S.A. ADR/2 O.N.FDQ XFRA GB00B01DW905 E2V TECHNOLOGIES LS-,05