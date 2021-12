Das Instrument IIT IT0001127874 CSP ITL FASHION GP EO-,52 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.12.2021 und ex Kapitalmassnahme am 27.12.2021 The instrument IIT IT0001127874 CSP ITL FASHION GP EO-,52 EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.12.2021 and ex capital adjustment on 27.12.2021