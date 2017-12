FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.12.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMER1E XFRA AU000000SXI0 SOUTH EAST ASIA RESE8V XFRA JP3169750001 ENVIPRO HOLDINGS INC.OGA1 XFRA CA5711752074 MARLIN GOLD MNGZGE XFRA JP3386490001 ZIGEXN CO.LTD.XFRA CA89473C1041 TREK MINING INC.XFRA AU000000ENZ5 ENZUMO LTDH3A XFRA US09074M1036 BIOSTAGE INC. DL-,017C9 XFRA CA65106Q1081 NEWCASTLE GOLD1P4 XFRA CA70324G1063 PATIENT HOME MONITORINGXFRA CA4510681006 ICC INTL CANNABIS CO O.N.