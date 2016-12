FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.12.2016 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.12.2016.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEH2M XFRA US4042321004 HMG COURTLD PROP. DL 1B8J1 XFRA US06985P1003 BASIC ENER.SVCS NEW DL-01S8W1 XFRA CA3805981022 GOLD FINDER EXPLORATIONS