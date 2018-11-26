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AMUNDI INVESTM. - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 27.11.2018 - 2
26.11.18 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.11.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM
27.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.11.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.11.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
DECR XFRA LU1737653987 AIS-A.I.E.A.C.SRI UETFDD
DNRA XFRA LU1737653045 AIS-A.I.MSCI N.AM.UCETFDD
10AH XFRA LU1737652237 AIS-A.I.MSCI WRD UC.ETFDD
10AI XFRA LU1737652310 AIS-A.I.MSCI EUR.UC.ETFDD
10AJ XFRA LU1737652823 AIS-AM.I.FTSE E.N.G.UEUD
10AK XFRA LU1737653631 AIS-AM.I.JPM G.GBI G.UEUD
10AL XFRA LU1737653714 AIS-A.IN.JPM EMU G.IGUEDD
10AM XFRA LU1737654019 AIS-A.I.BA.G.A.500M UEDED
FJF2 XFRA DE000A0YAYA8 AMP.PTF GL.ETF AKT. P (A)
V50D XFRA LU1681047319 AIS-AM.EUR.STX50 EOD
27.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.11.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.11.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
DECR XFRA LU1737653987 AIS-A.I.E.A.C.SRI UETFDD
DNRA XFRA LU1737653045 AIS-A.I.MSCI N.AM.UCETFDD
10AH XFRA LU1737652237 AIS-A.I.MSCI WRD UC.ETFDD
10AI XFRA LU1737652310 AIS-A.I.MSCI EUR.UC.ETFDD
10AJ XFRA LU1737652823 AIS-AM.I.FTSE E.N.G.UEUD
10AK XFRA LU1737653631 AIS-AM.I.JPM G.GBI G.UEUD
10AL XFRA LU1737653714 AIS-A.IN.JPM EMU G.IGUEDD
10AM XFRA LU1737654019 AIS-A.I.BA.G.A.500M UEDED
FJF2 XFRA DE000A0YAYA8 AMP.PTF GL.ETF AKT. P (A)
V50D XFRA LU1681047319 AIS-AM.EUR.STX50 EOD
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|49,4595 €
|49,1855 €
|- €
|0,00%
|26.11./-
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|LU1737652237
|A2H9QY
|53,63 €
|46,15 €
Werte im Artikel
49,46
+0,56%
51,46
+0,54%
53,45
+0,27%
49,63
+0,13%
51,65
+0,07%
51,65
+0,06%
49,18
+0,05%
45,70
-0,69%
49,75
-0,86%
15,42
-1,03%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|49,405 €
|+0,46%
|23.11.18
|Xetra
|49,577 €
|+0,86%
|23.11.18
|Berlin
|49,525 €
|+0,72%
|23.11.18
|Fondsgesellschaft
|49,4595 €
|+0,56%
|21.11.18
|Stuttgart
|49,37 €
|+0,55%
|23.11.18
|Frankfurt
|49,33 €
|+0,53%
|23.11.18
= Realtime
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