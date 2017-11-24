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AcadeMedia - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 27.11.2017 - 1




24.11.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.11.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM
27.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.11.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.11.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
RTV XFRA DE000A161N14 YOUR FAMILY ENTER.AG NA
V8T XFRA SE0007897079 ACADEMEDIA AB
KB2 XFRA AU000000MAT8 MATSA RESOURCES LTD
DPG XFRA US69342Q1040 DTEK DNIPROE.ADR1/10/UH25
3J9 XFRA SE0000857369 SEAMLESS DISTRIB. SK-,50
Y06 XFRA ES0105058004 SAETA YIELD S.A. EO 1


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
6,00 € 5,974 € 0,026 € +0,44% 23.11./22:00
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
SE0007897079 A2ALUM 6,89 € 5,50 €
Werte im Artikel
6,00 plus
+0,44%
9,83 plus
+0,17%
1,71 plus
0,00%
2,35 plus
0,00%
0,17 plus
0,00%
0,16 minus
-4,29%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 6,035 € +1,39%  23.11.17
Stuttgart 6,00 € +0,44%  23.11.17
  = Realtime
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