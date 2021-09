Das Instrument LZ61 US8274582092 SILVER BULL RES DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 27.09.2021 The instrument LZ61 US8274582092 SILVER BULL RES DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.09.2021 and ex capital adjustment on 27.09.2021