Das Instrument XM8 BMG219901094 CLEAR MEDIA LTD. HD -,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.09.2021 und ex Kapitalmassnahme am 27.09.2021 The instrument XM8 BMG219901094 CLEAR MEDIA LTD. HD -,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.09.2021 and ex capital adjustment on 27.09.2021