FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.08.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEHKR XFRA KYG4520J1040 HKR INTL LTD HD-,25IW2 XFRA IL0010958192 PERION NETWORK LTD.R4P XFRA CNE100000445 SHANGHAI PRIME MACH.YC 12AW XFRA FR0011800218 AWOX S.A. EO -,25