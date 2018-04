FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEAO1B XFRA NL0009767532 ACCELL GRP NV CVA EO-,01MKL XFRA NO0004822503 ATEA ASA NK 1HK2C XFRA HK0388045442 HONGKONG EXCH. (BL 100)32R1 XFRA SG1AA6000000 CWG INTERNATIONAL LTD.GHK XFRA BMG4069C1486 GREAT EAGLE HLDGS HD-,50021 XFRA CH0239229302 SFS GROUP AG NA. SF-,10EZP1 XFRA CH0360826991 COMET HLDG AG NA SF 1