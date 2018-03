FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 27.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 27.03.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME7TM XFRA US19241Q1013 COGINT INC. DL-,011TG XFRA AU000000TON7 TRITON MINERALS LTD.IDC2 XFRA US4489475073 IDT CORP. B NEW DL-,01M9K XFRA AU000000MNC7 METMINCO LTDXFRA US87244T1097 TICC CAPITAL CORP. DL-,01XFRA MHY8897Y7017 TOP SHIPS DL-,01