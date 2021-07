Das Instrument T3V US8535841006 ABRDN PLC UN. ADR 4 LS-10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.07.2021 und ex Kapitalmassnahme am 26.07.2021 The instrument T3V US8535841006 ABRDN PLC UN. ADR 4 LS-10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 23.07.2021 and ex capital adjustment on 26.07.2021