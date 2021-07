Das Instrument AZHC LU1677196609 AGIF-GL.EQ.INSIGHTS REO INVESTMENT_FUND wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 23.07.2021 und ex Kapitalmassnahme am 26.07.2021 The instrument AZHC LU1677196609 AGIF-GL.EQ.INSIGHTS REO INVESTMENT_FUND is traded cum capital adjustment on 23.07.2021 and ex capital adjustment on 26.07.2021