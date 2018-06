Weitere Suchergebnisse zu "Instrument":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.06.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM26.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.06.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME36P XFRA KYG7091M1096 PHOENIX GRP HLDG.EO-,0001TIC XFRA GRS074083007 TITAN CEMENT NAM. EO 3IEG XFRA GB0002520509 ITE GRP PLC LS-,01V8V3 XFRA CA92241L4064 VATIC VENTURES CORP.4OP XFRA GB00BSJWQH14 PEOPLES OPERAT.H.LS-,0005