FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.05.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.05.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEL60 XFRA CH0003583256 HIGHL.EVENT A.ENT.INH.SF9B8W XFRA CA0668001039 BANRO CORP.VAU XFRA CH0305285295 VARIA US PROP. VINKUL.SF1DN9 XFRA AU000000ZIP1 ZIPTEL LTD