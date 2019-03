FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.03.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM26.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.03.2019AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.03.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMECXGH XFRA CNE100000PP1 XINJIANG GOLDW.SC.+T.HO04 XFRA NZOHEE0001S3 ORION HEALTH GROUP LTD19K XFRA US21900C1009 CORMEDIX INC. DL-,001