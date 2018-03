FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.03.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.03.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME124 XFRA IT0004998065 ANIMA HOLDING S.P.A.0BG2 XFRA US6884102087 OSSEN INNOV.SP.ADR DL-,01GBL XFRA AU000000SRN2 SUREFIRE RESPP51 XFRA GB00BYRJ5J14 PRIMARY HEALTH LS-,0125