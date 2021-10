Das Instrument 55I US36258Q1058 GS ACQUISITION HODL-,0001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.10.2021 und ex Kapitalmassnahme am 25.10.2021 The instrument 55I US36258Q1058 GS ACQUISITION HODL-,0001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.10.2021 and ex capital adjustment on 25.10.2021