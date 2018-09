FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.09.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM25.09.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.09.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.09.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEEKF XFRA NO0003035305 EKORNES ASA NK 1TOTB XFRA FR0000120271 TOTAL S.A. EO 2,50CRA1 XFRA AU000000RIO1 RIO TINTO LTDIQI XFRA AU000000IHL8 IMPRESSION HEALTHC.1XT XFRA SE0007756903 XINTELA AB