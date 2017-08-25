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DIANA CONTAIN. DL-,01 - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 25.08.2017 - 2
25.08.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
NU2 XFRA US67060Y1010 NUTRACEUTICAL INTL DL-,01
WHL XFRA HK0020000177 WHEELOCK AND CO.
XFRA KYG211601094 CHINA CITY RAILW.TR.TECH.
DS2Q XFRA MHY2069P3095 DIANA CONTAIN. DL-,01
XFRA AU000000APY1 AZONTO PETROLEUM
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
NU2 XFRA US67060Y1010 NUTRACEUTICAL INTL DL-,01
WHL XFRA HK0020000177 WHEELOCK AND CO.
XFRA KYG211601094 CHINA CITY RAILW.TR.TECH.
DS2Q XFRA MHY2069P3095 DIANA CONTAIN. DL-,01
XFRA AU000000APY1 AZONTO PETROLEUM
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|1,15 $
|1,82 $
|-0,67 $
|-36,81%
|24.08./23:36
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|MHY2069P3095
|A2DVD8
|1,45 $
|0,24 $
Werte im Artikel
6,13
0,00%
41,80
0,00%
0,0070
0,00%
0,093
0,00%
1,15
-36,81%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|0,414 €
|0,00%
|21.08.17
|Frankfurt
|0,382 €
|0,00%
|22.08.17
|Düsseldorf
|0,34 €
|-10,99%
|24.08.17
|Nasdaq
|1,15 $
|-36,81%
|24.08.17
|Stuttgart
|0,24 €
|-38,46%
|23.08.17
= Realtime
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|Thema
|Zeit
|Kalani und DRYS lassen Grüße.
|31.07.17