FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.06.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEGHFH XFRA CNE100000HF9 CHINA MINSHENG BK. H YC 1N9A XFRA AU000000KIS7 KING ISLAND SCHEELITEOMUB XFRA GB00B77J0862 OLD MUTUAL LS-,11428571461Z1 XFRA CH0312309682 ZUEBLIN IMMO.H.NAM.SF22,5QM3 XFRA AU000000NVA2 NOVA MINERALSXMPN XFRA US23283K4022 CYTORI THERAPEUT. DL-001