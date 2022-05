Das Instrument 28F SE0000455057 FASTIG.AB BALDER B SK 1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.05.2022 und ex Kapitalmassnahme am 25.05.2022 The instrument 28F SE0000455057 FASTIG.AB BALDER B SK 1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.05.2022 and ex capital adjustment on 25.05.2022