Finanztrends Video zu DMG Mori



mehr >

Das Instrument 1NN ES0105251005 NEINOR HOMES SA EO 10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 24.05.2022 und ex Kapitalmassnahme am 25.05.2022 The instrument 1NN ES0105251005 NEINOR HOMES SA EO 10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 24.05.2022 and ex capital adjustment on 25.05.2022