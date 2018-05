FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.05.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM25.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.05.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMETESI XFRA LU0057567074 F.TEM.INV-T.KOREA A ACCXFRA US76120W7083 RESOURCE CAPITAL DL-,001CL4A XFRA US16949N1090 CHINA LODGING GR.SP.ADR/449D XFRA HK1828040670 DAH CHONG HONG HLD.E2F XFRA FR0010242511 ELECTRICI.D.FRANCE E0-,50CVB XFRA BMG2335C1082 COMPUTER+TECHN.HLDG.HD-10BFC XFRA AT0000820659 KTM INDUSTRIES AG2HRA XFRA DE000A2E4T77 H+R KGAA INH. O.N.6CI XFRA KYG2140A1076 CIFI HLDGS GRP CO.HD -,10Y06 XFRA ES0105058004 SAETA YIELD S.A. EO 1