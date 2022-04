Das Instrument OS9 CNE1000027F2 ORIENT SECUR.CO.LTD.H YC1 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.04.2022 und ex Kapitalmassnahme am 25.04.2022 The instrument OS9 CNE1000027F2 ORIENT SECUR.CO.LTD.H YC1 EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.04.2022 and ex capital adjustment on 25.04.2022