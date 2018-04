FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMES07 XFRA JP3369800002 SILVER LIFE CO. LTD.XFRA CA29668H1047 ESSA PHARMA INC.