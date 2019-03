FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.03.2019.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEDIC XFRA DE000A1X3XX4 DIC ASSET AG NA O.N.MO7 XFRA SE0000412371 MOD. TIMES GRP M BXFRA MHY271831056 GLOBAL SHIP LEA. A DL-,01B7C XFRA LU0290697514 D AMICO INTL SHIP.SAPZ41 XFRA ES0171743901 PROMOTORA D.IN. A EO 0,94NZ3 XFRA AU000000BLK7 BLACKHAM RESOURCES LTDFC9N XFRA DE000A2TSSV4 FCR IMMOBILIEN AG NA NEUE