FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 25.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEBSDK XFRA US05964H1059 BCO SANTANDER ADR 1B7Z XFRA NO0003108102 HIDDN SOLUTIONS MK-,34ZDC XFRA FR0000125684 ZODIAC AEROSPACEOTX XFRA CA6837151068 OPEN TEXT CORP.98A XFRA CA0079821017 AFRASIA MINL FIELDSRH32 XFRA CA7740653042 ROCKRIDGE CAPITAL CORP.FMOA XFRA US3135494041 FEDERAL-MOGUL HLDGS DL-01