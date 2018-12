FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.12.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXFRA US1255091092 CIGNA CORP. DL 1REP XFRA ES0173516115 REPSOL S.A. INH. EO 1XFRA CA2943751008 EPSILON ENERGY LTD.LKS XFRA AU000000LKO0 LAKES OIL N.L.3B7 XFRA AU000000BDR9 BEADELL RESOURCES LTDSO1 XFRA AU000000GOE3 GO ENERGY GROUP LTD58L2 XFRA US13200M2017 CAMBER ENERGY INC. DL-,01