FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.11.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM24.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.11.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEJI9N XFRA LU0091371061 GAM MULT.-EU.S.+M.E.EUR AJI9G XFRA LU0091370840 GAM MULT.-EU.S.+M.E.EUR BCQH3 XFRA HK0131037993 CHEUK NANG CONS.LYQ2 XFRA FR0010222224 LY.EUR.1-3Y I.G.(DR)U.ETFLYQ7 XFRA FR0010174292 L.EUROMTS I.L.I.G(DR)UETFLYQ6 XFRA FR0010037242 L.EU.10-15Y IG(DR)UETF EOLYQ3 XFRA FR0010037234 LYX.E.3-5Y IG(DR)UETF EOLYQ1 XFRA FR0010028860 L.EUROMTS AMIG(DR)UETF EO