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FAR EAST CONS. Internationa. - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 24.08.2017 - 2




24.08.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.08.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
GTN XFRA SE0000202624 GETINGE AB B FR. SK-,50
FET XFRA KYG3307Z1090 FAR EAST CONS. INTL HD-10
PUN1 XFRA GB00BPXRVT80 PUNCH TAVERNS LS-,009572
WHA XFRA HK0004000045 WHARF (HLDGS) LTD
IM1 XFRA FR0010458729 IMPLANET SA EO 0,05


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,438 € 0,436 € 0,002 € +0,46% 22.08./18:40
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
KYG3307Z1090 879370 0,52 € 0,31 €
Werte im Artikel
0,44 plus
+0,46%
15,13 plus
0,00%
1,95 minus
-0,15%
0,58 minus
-1,69%
7,84 minus
-8,88%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 0,44 € +0,92%  23.08.17
Frankfurt 0,438 € +0,46%  22.08.17
Berlin 0,446 € -0,45%  22.08.17
  = Realtime
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