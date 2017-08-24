Erweiterte Funktionen
FAR EAST CONS. Internationa. - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 24.08.2017 - 2
24.08.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
GTN XFRA SE0000202624 GETINGE AB B FR. SK-,50
FET XFRA KYG3307Z1090 FAR EAST CONS. INTL HD-10
PUN1 XFRA GB00BPXRVT80 PUNCH TAVERNS LS-,009572
WHA XFRA HK0004000045 WHARF (HLDGS) LTD
IM1 XFRA FR0010458729 IMPLANET SA EO 0,05
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.08.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
GTN XFRA SE0000202624 GETINGE AB B FR. SK-,50
FET XFRA KYG3307Z1090 FAR EAST CONS. INTL HD-10
PUN1 XFRA GB00BPXRVT80 PUNCH TAVERNS LS-,009572
WHA XFRA HK0004000045 WHARF (HLDGS) LTD
IM1 XFRA FR0010458729 IMPLANET SA EO 0,05
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,438 €
|0,436 €
|0,002 €
|+0,46%
|22.08./18:40
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG3307Z1090
|879370
|0,52 €
|0,31 €
Werte im Artikel
0,44
+0,46%
15,13
0,00%
1,95
-0,15%
0,58
-1,69%
7,84
-8,88%
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.