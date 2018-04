FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEN4RN XFRA NL0012365084 NSI N.V. NEW EO 3,68NVA3 XFRA TH0646010R18 PTT PCL -NVDR- BA 1PTOF XFRA TH0646010015 PTT PUBLIC CO.-FGN- BA 1ROC XFRA NL0000289817 ROLINCO N.V. EO 1144A XFRA CA2284622065 CROWN POINT ENERGY5CM XFRA CNE100000874 CHINA NATIONAL MAT. H YC1IYP XFRA CH0325094297 INVESTIS HOLDING SF-,100HG XFRA CH0239518779 HIAG IMMOBIL.HLDG NA.SF 11AG XFRA CA0102931080 ALABAMA GRAPHITE CORP.SQG XFRA CH0014284498 SIEGFRIED HL NA SF 2