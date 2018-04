FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.04.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM24.04.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.04.2018AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.04.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEN4RN XFRA NL0012365084 NSI N.V. NEW EO 3,68ROC XFRA NL0000289817 ROLINCO N.V. EO 1144A XFRA CA2284622065 CROWN POINT ENERGY5CM XFRA CNE100000874 CHINA NATIONAL MAT. H YC1IYP XFRA CH0325094297 INVESTIS HOLDING SF-,100HG XFRA CH0239518779 HIAG IMMOBIL.HLDG NA.SF 1U9G1 XFRA US90338S2014 U.S. GEOTHERMAL I.DL-,001SQG XFRA CH0014284498 SIEGFRIED HL NA SF 2