FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEKUD XFRA CH0012268360 KUDELSKI SA INH. SF 87KL XFRA AU000000KGD3 KULA GOLD LTDE3A XFRA AU000000EHL7 EMECO HOLDINGS LTD44T XFRA GRS496003005 TERNA ENERGY SAEO 0,30XFRA BMG2147H1051 NINE EXPRESS LTD. HD -,01