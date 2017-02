Weitere Suchergebnisse zu "Marine Harvest":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.02.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM24.02.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.02.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.02.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEPND XFRA NO0003054108 MARINE HARVEST ASA NK 7,5MJH XFRA AU000000AUZ8 AUSTRALIAN MINES LTD.XIDR XFRA LU0378818214 DB X-TR.II M.IB.ABF IG 1C