FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEF1T XFRA SG1U27933225 FIRST REAL EST. INV. TR.HJY XFRA AU000000RER3 REGAL RES LTDHNY XFRA BMG5891T1009 MASTER GLORY GRP HD-,205MC XFRA IL0011329435 MACROCURE LTD IS -,0126X XFRA CA80876P1071 SCIENTIFIC METALS CORP