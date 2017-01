FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.01.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM24.01.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.01.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 24.01.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEMOK XFRA IT0004894900 MOLESKINE SPA AOR SVNHJY XFRA AU000000RER3 REGAL RES LTDHNY XFRA BMG5891T1009 MASTER GLORY GRP HD-,20