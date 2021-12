Das Instrument 0T8A US8761081012 TARENA INTL ADR A1 DL-001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.12.2021 und ex Kapitalmassnahme am 23.12.2021 The instrument 0T8A US8761081012 TARENA INTL ADR A1 DL-001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.12.2021 and ex capital adjustment on 23.12.2021