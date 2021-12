Das Instrument BUR ID1000117609 BUMI RESOURC.MINER.RP 625 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 22.12.2021 und ex Kapitalmassnahme am 23.12.2021 The instrument BUR ID1000117609 BUMI RESOURC.MINER.RP 625 EQUITY is traded cum capital adjustment on 22.12.2021 and ex capital adjustment on 23.12.2021