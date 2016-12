FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.12.2016 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.12.2016.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEE130 XFRA LU0947416961 C-MSCI W.W.EM E.N.U.ETF IP21N XFRA CA72763M2067 PLATE RESOURCES INC.XFRA CA36354R2054 GALILEO PETROLEUM LTDZCC XFRA US1434364006 CARMIKE CINEMAS DL-,03