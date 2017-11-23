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Schmitt Industries - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 23.11.2017 - 2




23.11.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.11.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
POZG XFRA CA45845R1047 INTERCEPT ENERGY SERVICES
SI1A XFRA US8068702005 SCHMITT INDS INC. ORE.
NWD XFRA HK0017000149 NEW WORLD DEV.
ROEA XFRA GB00B28ZPV64 SPORTECH PLC LS-,20
XFRA CA2905191078 ELY GOLD + MINERALS INC.
VW1 XFRA US91843L1035 VWR CORP. DL-,01
EK1 XFRA IL0010828411 ELTEK LTD.
NNGF XFRA GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
2,25 $ 2,26 $ -0,01 $ -0,44% 23.11./00:02
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US8068702005 775105 2,50 $ 1,48 $
Werte im Artikel
0,11 plus
+38,90%
4,88 plus
+30,13%
1,35 plus
+5,47%
1,30 plus
+4,24%
10,15 plus
+1,50%
0,0040 plus
0,00%
33,25 plus
0,00%
2,25 minus
-0,44%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 1,896 € +6,64%  22.11.17
Nasdaq 2,25 $ -0,44%  22.11.17
  = Realtime
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