FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.11.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM23.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.11.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.11.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMESI1A XFRA US8068702005 SCHMITT INDS INC. ORE.NWD XFRA HK0017000149 NEW WORLD DEV.ROEA XFRA GB00B28ZPV64 SPORTECH PLC LS-,50NNGF XFRA GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC