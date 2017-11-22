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SPAC-Optionsschein auf Electra. - XFRA CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 23.11.2017 - 1
22.11.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.11.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM
23.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.11.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.11.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
SI1A XFRA US8068702005 SCHMITT INDS INC. ORE.
NWD XFRA HK0017000149 NEW WORLD DEV.
ROEA XFRA GB00B28ZPV64 SPORTECH PLC LS-,50
NNGF XFRA GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC
23.11.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.11.2017
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.11.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
SI1A XFRA US8068702005 SCHMITT INDS INC. ORE.
NWD XFRA HK0017000149 NEW WORLD DEV.
ROEA XFRA GB00B28ZPV64 SPORTECH PLC LS-,50
NNGF XFRA GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC
Werte im Artikel
2,26
+7,62%
1,35
+5,47%
1,25
0,00%
10,00
-0,94%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
= Realtime
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