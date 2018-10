FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.10.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.10.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAMEXFRA AU000000UPD3 UPDATER INC. 25/1WPS XFRA US9553061055 WEST PHARM.SVCS DL-,25LWE XFRA US5486611073 LOWE'S COS INC. DL-,50FAS XFRA US3119001044 FASTENAL CO. DL-,01CVS XFRA US1266501006 CVS HEALTH CORP. DL-,01HE8 XFRA US00817Y1082 AETNA INC. DL-,014SM XFRA NO0010187032 MAGNORA ASA NK 4WER XFRA NL0000289213 WERELDHAVE EO 1HAO XFRA CNE1000003B2 REGAL INTL AIRPORT GR.YC1OU8 XFRA CA0743271078 BEAUFIELD RESOURCESMEX XFRA BE0165385973 MELEXIS NV18I XFRA IE00BD845X29 ADIENT PLC DL-,0011AW XFRA US04010E1091 ARGAN INC. DL-,15GGW7 XFRA LU0318489035 SAUREN GLOBAL GROWTH D