FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.08.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM23.08.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.08.2017AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME9TC XFRA CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57H4W XFRA BMG507361001 JARDINE MATH. HLDG DL-,25